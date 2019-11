Au Mémorial de la Shoah, «crise de croissance» et salariés en souffrance

Les phrases claquent, et peuvent heurter les esprits non avertis. « Quand on fait des leçons sur la résistance toute la journée et qu’on n’est pas capable de bien traiter ses salariés… », lance l’un. « Dans mon travail, je voyais tous les jours des images de juifs humiliés, et je me disais qu’en fait, des gens humiliés dans la vie professionnelle, ça ne dérangeait personne ici », glisse l’autre. « Fin juin 2018, le corps de Simone Veil a été exposé dans la crypte avant d’être transféré au Panthéon, et en même temps au premier étage, on broyait mes collègues », assure une dernière.