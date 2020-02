On aurait pu craindre un procès au rabais, une audition VIP où l’on survole les questions qui fâchent. Après une première journée d’audience que le tribunal a poliment accepté de reporter (au nom de l’entière solidarité des trois avocats d’affaires de la défense avec la grève de leurs nombreux confrères moins bien pourvus), puis une deuxième entièrement consacrée à des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) tirées par les cheveux, on finissait par s’interroger sur ce qu’allait donner ce procès Fillon. On a été fixé.