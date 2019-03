Le prélèvement à la source est un succès pour 63% des Français

28 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Plus de six Français sur dix (63%) estiment que la réforme du prélèvement à la source de l'impôt est globalement un succès, montre un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et le Figaro publié jeudi.