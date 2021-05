Procès Guérini: Jean-Noël à la maison, Alexandre en prison

28 mai 2021 Par Jean-Marie Leforestier (Marsactu)

Après douze ans d’enquête et vingt ans après une partie des faits, le tribunal correctionnel de Marseille a choisi de condamner Jean-Noël et Alexandre Guérini. Sans attendre un probable procès en appel, le premier perd ses mandats et le second est attendu aux Baumettes le 10 juin.