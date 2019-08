Vers un plan franco-allemand en faveur de l'intelligence artificielle

28 août 2019 Par Par Agence Reuters

Paris et Berlin présenteront "dans les prochains mois" des propositions visant à soutenir par de l'argent public l'émergence d'une filière européenne dans le stockage de données et accélérer les investissements dans l'intelligence artificielle, a annoncé mercredi le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.