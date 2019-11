Procès du RN: prison ferme requise contre les inventeurs du «kit» de campagne

Ils ont mis six heures, et s’en sont un peu excusés. Au tribunal correctionnel de Paris, les magistrats du parquet, Céline Ducournau et Nicolas Barret, se sont relayés, mercredi, toute l’après-midi et le début de la soirée pour disséquer les infractions des prévenus de l’affaire du financement du Rassemblement national. À l’annonce de réquisitions, iIs sont six à appuyer lourdement leurs dos sur leurs chaises, à côté du trésorier et ancien avocat Wallerand de Saint-Just. Cécile Ducournau voit en eux une « équipe », une « fine équipe » même, qui ne s’est pas désolidarisée une seule fois, durant ces quatre semaines de procès.