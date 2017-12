Musée Pinault: Paris débourse 63 millions d’euros au lieu de 15 centimes

2020 approche, et les élections municipales avec. Anne Hidalgo en a conscience et souhaiterait inaugurer un équipement culturel majeur avant la fin de son mandat, et ce à n’importe quel prix à en croire Le Canard enchaîné. Elle a, pour cela, fait l’acquisition de l’ancienne Bourse de commerce, dans le quartier des Halles, pour la coquette somme de 63 millions d’euros, rapporte le palmipède dans son édition du 27 décembre. Les murs de ce bâtiment historique serviront à accueillir le musée d’art contemporain (qui comprendra 3 000 œuvres) de l’homme d'affaires et milliardaire François Pinault.