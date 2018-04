Édouard Balladur ? « C’est comme un grand maître Jedi auprès duquel on vient prendre conseil, confie Laurent Wauquiez. Il est à la fois exigeant et bienveillant. Il me fait du bien. » Quoiqu’il s’en défende, l’ancien premier ministre, candidat malheureux à la présidentielle de 1995, exerce aujourd’hui encore une réelle influence sur le patron des Républicains (LR).