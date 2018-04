L’auteur de bande dessinée Julien Revenu est de retour dans le département de Seine-Saint-Denis qui l’a vu grandir et qu’il a « fui » quinze ans plus tôt. « J’ai grandi […] dans une commune limitrophe qui s’appelle Livry-Gargan, explique-t-il. Comme le personnage principal de ma bande dessinée Ligne B, j’ai subi plusieurs agressions pendant ma jeunesse. Depuis, j’ai développé une phobie des transports en commun et de la Seine-Saint-Denis en général. »