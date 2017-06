« Make Our Planet Great Again » ? Peut-être, mais pas à n’importe quel prix. Le président de la République Emmanuel Macron a fait, depuis l’annonce de la sortie des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat, de la lutte contre le réchauffement climatique le fer de lance de sa communication internationale. Ce week-end, il s’est ainsi affiché avec Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur républicain de Californie et opposant à Donald Trump, pour, d'après ce dernier, parler « des questions environnementales pour un futur vert », vidéo postée sur Twitter à l’appui.