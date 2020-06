Municipales: la bascule à droite de Lorient est un camouflet pour Le Drian

Lorient (Morbihan).– « C’est une honte pour la gauche ! » Les sifflets fusent. Dimanche soir, dans le salon d’honneur de la mairie de Lorient, l’ambiance est fébrile. Sous les yeux d’une assemblée masquée et de plus en plus dense, les résultats des 42 bureaux de vote s’affichent un à un sur grand écran. Le candidat de la droite, Fabrice Loher, fait la course en tête devant Damien Girard, leader d’une liste rassemblant le PS, le PC, l’UDB (Union démocratique bretonne) et les écologistes.