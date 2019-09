Soins aux sans-papiers dans Paris: «On est loin des prothèses mammaires»

29 septembre 2019 Par Elisa Perrigueur

Dans un centre de Médecins du monde, où des migrants viennent se faire soigner, les professionnels s’inquiètent d’une remise en cause de l’aide médicale d’État (AME), « ce filet de sécurité » pour les sans-papiers. « Si on ne contrôle plus leur état de santé, ça sera une catastrophe en termes de santé publique », explique le porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France.