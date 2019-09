Hier, aux alentours de 16 h, lors de l’acte 46 des « gilets jaunes », devant le Polygone à Montpellier, IanB, membre du collectif « Désarmons-les », a été violemment interpellé, relate le collectif sur son site. Il demande aux éventuels témoins d'envoyer ses témoignages vidéos et photos de l’interpellation et du contexte dans lequel elle a eu lieu, et appelle à un rassemblement de soutien dimanche après-midi devant le commissariat à 17 h.