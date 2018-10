L'économie corse se cherche un modèle, le gouvernement aussi

Lors de son voyage en Corse, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a tenté de rassurer les élus locaux en prenant ses distances avec un rapport de l'IGF très centralisateur et en poussant son agenda habituel : baisse des impôts et dérégulation. Mais les défis de l'économie insulaire et les visions opposées qu'ils suscitent pourraient faire échouer cette démarche.