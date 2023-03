Sur le chantier de l’autoroute Toulouse-Castres, les arbres tombent, la répression aussi

SaixSaix (Tarn). – Commune de Saix, à quelques minutes de l’entrée de Castres, mercredi 29 mars, sur la nationale 126. C’est le milieu de la matinée et une scène un brin dystopique se déroule sous les yeux des automobilistes qui passent au ralenti. Une dizaine de camions de gendarmerie et de véhicules de police sont garés sur le bas-côté, et plus de soixante gendarmes déployés le long de la route. Trois sont positionnés dans un champ adjacent, un autre est perché sur le toit d’un fourgon, observant la file de véhicules qui s’étire.