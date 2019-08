La Floride se mobilise avant l'arrivée de l'ouragan Dorian

30 août 2019 Par Par Agence Reuters

Le gouverneur de Floride a invité vendredi les habitants de son Etat menacé par l'ouragan Dorian à stocker des vivres et de l'eau pour une semaine au moins et à se préparer à des coupures de téléphone et d'électricité pendant plusieurs jours.