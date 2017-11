«Le Point» a censuré une deuxième enquête sur l’affaire libyenne

Et de deux ! Déjà mis en cause pour avoir censuré en 2014 l’interview d’un ancien dignitaire libyen sur les financements destinés à Nicolas Sarkozy, l’hebdomadaire Le Point a empêché la publication, la même année, d’une seconde enquête embarrassante pour les équipes de l’ancien président français, selon des témoignages et documents recueillis par Mediapart.