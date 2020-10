Covid-19: Mediapart répond en direct à vos questions

Dans les fils de commentaires sous les articles de Mediapart, les questions sur le Covid-19, l’épidémie, les réactions politiques et les conséquences économiques ne tarissent pas depuis mars. Les débats sur les masques, sur les chiffres et sur la seconde vague sont houleux et de fausses informations sont martelées comme des vérités absolues.

Aussi, la rédaction vous propose une discussion en direct avec Caroline Coq-Chodorge et Rozenn Le Saint, journalistes à Mediapart, animée par l’équipe de modération, afin de répondre simplement et clairement à vos interrogations. Pour envoyer vos questions, rendez-vous sur le formulaire situé sous la vidéo.