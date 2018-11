Le premier a grandi en Seine-Saint-Denis. Le second en Picardie. Youcef Brakni est l’un des fondateurs du comité Adama, qui réclame la vérité à propos de la mort d’Adama Traoré dans une gendarmerie dans le Val-d’Oise en juillet 2016. Édouard Louis est écrivain et soutient la cause avec ardeur.