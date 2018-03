Jean-Marc Nicolle, 53 ans, est le seul maire d’Île-de-France du Mouvement républicain et citoyen (MRC). Mais le premier édile du Kremlin-Bicêtre depuis janvier 2016 a été mis en examen cette semaine pour « corruption active et passive, trafic d’influence, abus de confiance, blanchiment, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux ». Près d’un million d’euros auraient ainsi été empochés par celui qui a été premier adjoint puis maire de la commune entre 2010 et 2017 auprès d’une demi-douzaine d’entreprises. Ces sommes auraient pu financer la passion du jeu de l’élu qui aurait réalisé sur cette période pas moins de 45 000 paris PMU.