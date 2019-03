Sans autres ressources, Macron place ses conseillers au gouvernement

Deux conseillers de l’Élysée et une députée La République en marche (LREM). Deux femmes, un homme. Dans la soirée du dimanche 31 mars, le Palais a annoncé la nomination de la conseillère communication et presse, Sibeth Ndiaye, 39 ans, au poste de porte-parole du gouvernement, en remplacement de Benjamin Griveaux, parti quatre jours plus tôt briguer l’investiture du parti présidentiel pour les municipales de 2020 à Paris.