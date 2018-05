Les chrétiens installés dans la vieille ville de Jérusalem affirment faire l’objet d’intimidations et de tentatives d’acquisitions de leurs propriétés par des colons juifs. Selon plusieurs responsables religieux, les prêtres sont insultés, se font cracher dessus et leurs propriétés sont vandalisées. L’Église orthodoxe grecque, la plus ancienne présence chrétienne dans la vieille ville, est également très inquiète de tentatives de prise de contrôle sur ses propriétés proches de la porte de Jaffa, la principale entrée vers les quartiers arméniens et chrétiens.