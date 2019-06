Le négociateur en chef de la Corée du Nord a-t-il été fusillé?

L’envoyé spécial Kim Hyok-chol a été exécuté en mars sur l’aérodrome de Mirim, dans la banlieue de Pyongyang, la capitale nord-coréenne, d’après le Chosun Ilbo, le plus grand quotidien sud-coréen, citant une source anonyme, et repris par le New York Times. Kim Hyok-chol aurait été accusé d’avoir été compromis « par les impérialistes américains » afin de « trahir le dirigeant suprême », le dictateur Kim Jong-un.