« Le moment est grave parce qu'il concerne un principe que tout État de droit se doit de respecter : on ne peut rapatrier des demandeurs d'asile dans un État pratiquant la torture, dans un État où la torture pour ces rapatriés est possible », écrivent les frères Dardenne, dans une tribune publiée mardi par Le Soir et De Standaard, quotidiens belges, l'un francophone, l'autre néerlandophone.