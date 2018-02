Une nouvelle technique de stockage de données éternelles utilisant l’ADN

On dirait un pit-bull. Peu importe. Ce toutou très photogénique arbore un foulard rouge très chouchou. Sur une autre photo, une diplômée universitaire porte fièrement mortier et toge violets (la couleur de la Faculté de théologie) devant un bout d’édifice de style gothique flamboyant, peut-être bien une église. Il y a aussi un lac, un quai, des quenouilles et un ciel très bas partiellement ennuagé. Et puis encore les photos de deux enfants sur des citrouilles entourées de feuilles mortes, d’une famille devant une petite bibliothèque personnelle aux tablettes dégarnies, d’un vieux monsieur à l’air bourru.