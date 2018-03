Angola: un banquier proche du pouvoir a pillé 600 millions de dollars

2 mars 2018 Par Micael Pereira (Expresso) et Michael Bird (The Black Sea)

Mediapart et l’EIC révèlent qu’Alvaro Sobrinho, homme d'affaires proche du pouvoir angolais poursuivi au Portugal et en Suisse, a détourné plus de 600 millions de dollars de la Banco Espirito Santo Angola lorsqu'il dirigeait la banque, par le biais de sociétés-écrans alimentées par des opérations fictives de retraits d’espèces.