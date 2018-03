Enquête sur les dessous sulfureux de la Fondation Interpol

C’est une donation aussi historique que peu médiatisée. Au printemps 2016, les Émirats arabes unis ont signé un chèque de 50 millions d’euros, étalés sur cinq ans, à l’organisation mondiale de police Interpol. Un versement annoncé officiellement en mars 2017, et destiné à financer sept projets de lutte contre la criminalité, dont l’antiterrorisme. Avec ce don important de 10 millions d’euros par an, les Émirats arabes unis sont devenus, en 2016, le premier État stricto sensu contributeur d’Interpol, hors apports d’agences gouvernementales. Seuls les États-Unis, avec une contribution statutaire annuelle de 10,5 millions d’euros en 2017, et des financements supplémentaires de différents ministères et du FBI, émergent aujourd’hui devant le richissime État de la péninsule Arabique.