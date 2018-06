Alerte mondiale sur les insecticides néocotinoïdes

Il faut restreindre considérablement, et d’urgence, l’usage des insecticides néonicotinoïdes, surnommés « néonics ». C’est le message d’un bref texte publié, vendredi 1er juin, par la revue Science et endossé par 233 scientifiques internationaux, rapporte Le Monde. Hasard du calendrier, l’appel coïncide avec la publication, par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), d’un rapport très attendu sur les alternatives possibles des usages agricoles de ces substances. Selon l’Anses, des alternatives non chimiques existent dans près de 80 % des situations étudiées.