Argentine: la complicité d’entreprises dans les crimes de la dictature peine à émerger

Buenos Aires (Argentine), correspondance.– À l’entrée des accusés dans la salle du tribunal, des dizaines de mains se lèvent simultanément, portant des photos en noir et blanc de jeunes gens souriants, cheveux longs et look années 1970. Comme lors de tant d’autres procès ouverts au cours de la dernière décennie en Argentine, les proches de disparus au cours de la dictature militaire (1976-1983) sont venus faire face, en silence, aux anciens hauts gradés du régime. Depuis la fin avril, le tribunal fédéral de San Martín, en banlieue de Buenos Aires, juge les responsables du centre de détention clandestin Campo de Mayo.