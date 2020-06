Arabie saoudite: aucun signe de vie de Loujain Al-Hathloul, défenseuse des droits des femmes

Selon sa famille, la militante saoudienne des droits de l’homme Loujain al-Hathloul, arrêtée il y a deux ans, n’a donné aucun signe de vie depuis plus de trois semaines. Silence jugé très inquiétant. « Les visites lui sont interdites depuis mars, et voilà plus de trois semaines de suite qu’elle ne nous a pas appelés, confirme, dans un tweet, sa sœur Lina. La première fois qu’elle avait été dans l’impossibilité de communiquer avec nous, c’était après avoir été torturée. » L’association des Prisonniers de conscience, qui recense les détentions politiques en Arabie saoudite, demande aux autorités de « rendre publiques immédiatement des informations sur la situation et la santé de Loujain al-Hathloul en lui permettant de communiquer avec sa famille, et de la remettre en liberté sans délai ni condition ».