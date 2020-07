Covid-19: de la Californie à l’Allemagne, de nouvelles mesures restrictives sont adoptées

Le coronavirus, qui a infecté plus de dix millions de personnes et causé la mort de plus d’un demi-million d’entre elles, est toujours là, tapi, prêt à repartir à l’attaque, si l’on reprend les termes guerriers en usage chez certains dirigeants (Xi Jinping et Emmanuel Macron). Et dans plusieurs pays, des mesures restrictives sont de nouveau prises en raison de l’augmentation des cas de Covid-19.