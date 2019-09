Québec: plaidoyer pour la culture scientifique

La conception de la culture générale adoptée lors de la création des cégeps était, pour le dire vite, littéraire et humaniste. On l’a certes quelque peu modifiée au fil des ans, mais sans en changer la substance. Mon idée est que le monde actuel demande qu’on y ajoute cette culture scientifique dont je parle, devenue indispensable à la construction de l’autonomie et à l’exercice d’une pleine citoyenneté.