Elections en Israël: Netanyahou s’en sort encore

Le Likoud obtiendrait 3 à 5 sièges de plus qu’aux élections de septembre dernier. Netanyahou, dont le procès doit s’ouvrir dans deux semaines, devance son rival Benny Gantz et devrait se voir confier la tâche de former un gouvernement, même s’il n’est pas encore certain de parvenir à une majorité à la Knesset. Les résultats définitifs seront donnés dans la soirée.