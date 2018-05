La «révolution de velours» arménienne attend son heure

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours arménien avant de l’avoir tué. Pour être allé un peu vite en besogne, l’opposant Nikol Pachinian a échoué dans sa tentative de se faire élire premier ministre mardi 1er mai 2018. Il estime néanmoins que ce n’est que partie remise et que, le 8 mai prochain, il pourra enfin accéder au poste de chef de gouvernement et se débarrasser de vingt-sept années de domination du parti républicain d’Arménie (HHK), jugé corrompu et en bout de course. Pour autant, le précédent du 1er mai devrait l’inciter à la prudence.