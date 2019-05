Trump et Poutine évoquent un projet d'accord nucléaire

3 mai 2019 Par Par Agence Reuters

Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus vendredi pendant plus d'une heure au téléphone au sujet d'un projet d'accord sur les armements nucléaires, la dénucléarisation de la Corée du Nord et la situation au Venezuela ainsi qu'en Ukraine, rapporte la Maison blanche.