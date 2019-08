Nouveau cycle de discussions entre Américains et taliban afghans à Doha

3 août 2019 Par Par Agence Reuters

Un nouveau cycle de discussions, le huitième, doit débuter ce samedi au Qatar entre les Etats-Unis et les taliban afghans, et de hauts responsables le décrivent comme la phase "la plus cruciale" des négociations visant à sortir d'un conflit vieux de dix-huit ans.