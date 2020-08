La crise post-Covid renforce les manifestations à Jérusalem

Tel-Aviv (Israël).– Au centre de la place de Paris, la jeunesse danse, couvée du regard par les plus anciens, assis sur un trottoir ou le long d’un mur. Aux premiers les tenues colorées, les symboles de paix qui clignotent et les représentations de Benjamin Netanyahou en bagnard, aux seconds les drapeaux noirs et les masques « Crime minister ». Trente mille personnes selon les organisateurs, un peu plus de dix mille en toute vraisemblance, ce samedi 1er août 2020 au soir, Jérusalem a connu la plus grosse manifestation de ces dernières semaines. Car depuis juillet, quotidiennement ou presque, des milliers de manifestants passent leur soirée pratiquement sous les fenêtres du premier ministre, exigeant sa démission. Jugé corrompu alors que son procès pour ce même chef d’accusation doit reprendre en janvier prochain, « Bibi », comme beaucoup le surnomment en Israël, est aussi accusé d’avoir mal géré l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences économiques.