La colère sourde du Cachemire indien

« L’Inde nous a poignardés dans le dos ! », s’insurge, dans un anglais parfait, Zahed (tous les prénoms ont été changés), un instituteur à la tunique brodée. Sur ce bord de route de Bijbehara, dans le district troublé d’Anantnag, les voisins s’approchent et les paroles se bousculent. Les 8 millions d’habitants du Cachemire indien, à majorité musulmane, restent abasourdis par la révocation abrupte de l’autonomie constitutionnelle de leur région, dans une décision annoncée le 5 août par le gouvernement nationaliste hindou. Réélu triomphalement en mai, le premier ministre Narendra Modi justifie sa « décision historique » par une volonté d’amener paix et prospérité dans la vallée himalayenne du Cachemire, région hostile à New Delhi et revendiquée par le Pakistan, en proie à une insurrection séparatiste depuis 1989.