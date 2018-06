Le double discours des médias français sur les femmes saoudiennes

De l’autorisation de conduire pour les femmes à l’arrestation de militantes et militants en faveur des droits des femmes, le traitement médiatique français de la politique saoudienne rend souvent illisible cette dernière. C’est ce qu’explique Amélie Le Renard, chargée de recherche en sociologie au CNRS (Centre Maurice Halbwachs-PRO) et auteure de Femmes et espaces publics en Arabie saoudite (Dalloz, 2011). Aux informations reprises telles quelles, de manière peu critique, répond d’un autre côté « un traitement négatif, souvent mal informé, qui va dans le sens d’une victimisation des femmes ».