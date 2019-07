Un rapport de l'Onu dénonce l'action d'"escadrons de la mort" au Venezuela

4 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Les forces de sécurité vénézuéliennes ont arrêté et abattu des jeunes hommes, dissimulant ensuite de la drogue et des armes sur eux et procédant à des mises en scène pour faire croire que leurs victimes avaient opposé une résistance à leur arrestation, accuse un rapport des Nations unies publié jeudi.