Une campagne anti-avortement dans les hôpitaux russes

Ces quatre derniers jours, entre le 31 juillet et le 3 août, les antennes régionales du ministère russe de la santé et les maternités du pays ont été incitées à imposer un moratoire temporaire sur les avortements, raconte le site d’information russe indépendant Meduzza. Cette mesure fait partie de la campagne « Donne-moi la vie ! », un projet organisé depuis des années par la Fondation pour les initiatives sociales et culturelles, dont la présidente n’est autre que Svetlana Medvedva, l’épouse du premier ministre russe.