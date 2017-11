Au Kenya, le rêve démocratique se fissure

4 novembre 2017 Par Laure Broulard

Après l’annulation d’une première élection présidentielle par la Cour suprême et un second scrutin boycotté par l’opposition, le Kenya est plongé dans une crise politique inédite. Le pays, considéré comme une des sociétés les plus libres d’Afrique de l’Est, voit son modèle sérieusement mis à l’épreuve.