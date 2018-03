Le New York Times publie un long portrait bouleversant de Nakesha Williams, une femme SDF récemment morte sur un trottoir de Manhattan. Partant des témoignages de celles et ceux qui la voyaient régulièrement, le journaliste remonte le fil de sa biographie et découvre la personnalité hors norme de cette femme, qui fut une brillante étudiante et danseuse avant de se couper peu à peu de toutes celles et ceux qui l'avaient fréquentée.