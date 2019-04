Plus de 4.200 personnes évacuées après un incendie en Corée du Sud

5 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Un incendie survenu jeudi soir dans la province de Gangwon, située à l'est de la Corée du Sud, et qui s'est propagé jusqu'à la ville balnéaire de Sokcho, a fait un mort et contraint plus de 4.200 personnes à fuir leurs logements, a rapporté vendredi Yonhap.