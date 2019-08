Bruxelles réaffirme que l'accord de Brexit n'est pas renégociable

5 août 2019 Par Par Agence Reuters

L'accord de retrait négocié entre Bruxelles et Londres est le "meilleur possible" et ne sera pas rouvert à la discussion, mais la Commission européenne est prête à parler avec Boris Johnson de la Déclaration politique qui l'accompagne, a déclaré lundi une porte-parole de l'exécutif européen.