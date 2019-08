Grève générale à Hong Kong, Carrie Lam s'inquiète

5 août 2019 Par Par Agence Reuters

Au lendemain d'un nouveau week-end de contestation à Hong Kong et en pleine grève générale qui a paralysé les transports en commun, la dirigeante hongkongaise Carrie Lam a dit redouter lundi que les dernières manifestations entraînent la ville au bord d'une "situation extrêmement dangereuse" et remettent en cause la souveraineté de la Chine.