Hong Kong: «Le gouvernement devrait accorder une forme d’amnistie»

Jasper Tsang Yok-sing est le fondateur de la Democratic Alliance for the Progress and Betterment of Hong Kong (DAB), principal parti pro-Pékin de Hong Kong. Il a présidé le LegCo (parlement de Hong Kong) de 2008 à 2016. N’exerçant plus aucune fonction officielle, ce directeur d’école, célèbre pour son franc-parler, jouit d’une grande estime dans les milieux politiques.