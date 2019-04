Venezuela: la lutte pour le pouvoir éloigne la possibilité de négociations

Plus de dix semaines de bras de fer politique et toujours pas d’issue visible. Alors que les soutiens du gouvernement maduriste et l’opposition manifesteront de nouveau samedi, que les deux camps menacent du pire, un dénouement pacifique semble s'éloigner. Pourtant des voix disparates, encore timides mais qui s’intensifient, appellent à des négociations.