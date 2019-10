Irak: le cri d’une jeunesse abandonnée

Qui sont-ils et qui les dirige ? Personne ne le sait avec certitude mais, depuis vendredi, ils se sont embusqués dans les rues de Bagdad pour tuer, froidement et méthodiquement, visant à la tête et choisissant bien leurs cibles parmi les manifestants. Certains d’entre eux accusent sur les réseaux sociaux les tireurs d’élite de la police, d’autres les cellules dormantes de l’État islamique. D’autres, plus nombreux, désignent les hommes des milices pro-iraniennes qui maillent désormais tout le territoire irakien et que l’on a déjà vus tirer sur la foule. Aucune certitude mais cette entrée en scène des snipers témoigne bien que l’Irak est happé dans une spirale de violence de plus en plus incontrôlable.