Pollution, cancers, maladies: voyage dans l’enfer industriel d’une vallée turque

6 octobre 2019 Par Zeynep Şentek et Craig Shaw (The Black Sea)

À la fin des années 1980, la région de Dilovasi est devenue l’une des zones les plus polluées de Turquie, avec des taux alarmants de cancers et de maladies respiratoires. En cause : ses treize zones industrielles, qui comptent de grandes entreprises françaises comme Saint-Gobain.